IN TRINCEA

MOTTA Altri dieci pazienti contagiati all'Oras di Motta di Livenza. Si allarga il focolaio esploso nell'ospedale riabilitativo. Il report diffuso ieri sera da Azienda Zero ha evidenziato la presenza di 29 pazienti positivi nel reparto Covid isolato all'interno della struttura. E a questi bisogna aggiungere una decina di casi tra il personale, medici, infermieri, operatori, fisioterapisti e così via. Complessivamente oggi si sfiorano i 40 casi. Il focolaio era emerso alla fine della settimana scorsa. Ed è via via cresciuto. All'inizio era stato registrato il contagio di 17 pazienti. Giovedì si era saliti a 19. Adesso si è arrivati a 29. «Sono stati eseguiti tutti gli screening: il focolaio è definito -spiega Guido Sattin, direttore sanitario dell'Oras- verso metà della settimana prossima sapremo se ci saranno le prime negativizzazioni. Ci aspettiamo che il focolaio vada a spegnersi da solo». I pazienti che risulteranno negativi verranno progressivamente dimessi. Fino a quando il reparto Covid non si svuoterà. Qui non arriveranno altri pazienti positivi: si punta a far tornare e poi a mantenere l'ospedale di Motta totalmente Covid-free in modo da continuare a garantire tutte le attività di riabilitazione. Quasi tutti i pazienti oggi ricoverati nel reparto Covid sono asintomatici o presentano sintomi lievi. Due, invece, sono già stati trasferiti nell'ospedale di Treviso. E a breve potrebbe rendersi necessario un altro trasferimento. C'è poi anche una persona di quasi cent'anni, costantemente monitorata.

LE ORIGINI

A quanto pare il focolaio è partito da un paziente arrivato il 6 novembre dalla Cardiochirurgia del Ca' Foncello. L'Oras lo ha identificato come il paziente zero. Il tampone di controllo eseguito prima del trasferimento, come da prassi, aveva dato esito negativo. Visto quello che è accaduto dopo, però, si era con ogni probabilità nel periodo in cui il virus riesce a nascondersi. Dopo aver sviluppato i primi sintomi, in primis un picco febbrile, lo stesso paziente è risultato positivo al coronavirus e di seguito trasferito nella Pneumologia di Treviso. Ma a quel punto la scia di contagi si era già allargata tra Cardiologia e Medicina. Il reparto è stato subito blindato. E gli screening hanno consentito di individuare tutti i contagi. A fronte dell'emergenza coronavirus, nel frattempo, anche la casa di cura privata convenzionata Giovanni XXIII di Monastier si è messa a disposizione degli ospedali dell'Usl della Marca. Nelle ultime ore ha accolto 12 pazienti non positivi provenienti dai reparti di Medicina 1 e 2 del Ca' Foncello. Da domani, inoltre, verrà aperto il primo Covid Point privato in modalità drive-in, a pagamento, nel parcheggio dell'albergo Villa Fiorita, che sorge proprio accanto alla Giovanni XXIII e che a breve potrebbe ospitare anche un Covid Hotel. I tamponi, sia rapidi che molecolari, verranno eseguiti dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 14, il sabato dalle 7 alle 12 e la domenica e nei festivi su prenotazione.

Mauro Favaro

