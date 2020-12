L'ODISSEA

TREVISO La coda, a un certo punto, è arrivata fino alla chiesa di San Giuseppe. Un serpentone chilometrico in una giornata, teoricamente, in cui non si sarebbe dovuto muovere nessuno per i limiti previsti dalla zona rossa. Ma quelle in coda c'erano tutte persone in attesa di fare il tampone all'ex Dogana, un paio di chilometri più avanti. E ieri mattina, verso le 10,30, il Covid Point è andato letteralmente in tilt. È dovuta intervenire la polizia locale per portare un po' di ordine: i vigili, in accordo con l'Usl, hanno chiuso l'accesso a viale della Serenissima e rispedito indietro chi provava e entrare. I tamponi sono stati fatti solo a chi, in quel momento, si trovava già almeno nel viale. E la gente ferma, in attesa, non ha nascosto il nervosismo: «Inaccettabile tenere aperto solo poche ore. Questo è un disservizio». E la stessa scena si è ripetuta anche di sera, verso le 19,30: la fila di auto in attesa per l'apertura notturna del Covid Point (dalle 20 alle 7 di mattina) ha lambito i piedi del cavalcavia. Nei disagi molto hanno influito l'orario ridotto previsto per i tamponi, dalle 7 alle 13 invece che fino alle 19. Orario confermato anche per oggi, ma con una modalità diversa: l'Usl aggiungerà una squadra di lavoro e il punto-Covid resterà aperto fino a quando tutti avranno fatto il test, anche dopo le 13.

LO SFOGO

Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl, non ha nascosto la sua frustrazione: «Non posso imputare assolutamente niente ai nostri operatori, che stanno facendo il loro dovere in una situazione non certo facile. Il problema di oggi (ieri ndr) è che in tanti non hanno saputo organizzarsi e si sono riversati al Covid Point nello stesso momento. A Natale, per dire, non c'era quasi nessuno. Il giorno dopo, tutti. E senza che ci fosse una particolare emergenza. L'orario ridotto? Era stato ben comunicato. Lo abbiamo previsto solo per i giorni di festa, come Natale e Santo Stefano, e per le domeniche di questo periodo. Sinceramente non pensavamo che arrivasse tutta questa gente, non era assolutamente prevedibile. Ma non importa. Da domani (oggi ndr) ci sarà una squadra in più. Prenderà servizio alle 13 e smaltirà tutti quelli che sono ancora in coda, anche a costo di andare avanti fino alle 17, alle 20. Lavorerà fino a quando ce ne sarà bisogno».

I PROBLEMI

Nella coda serale sono rimasti impigliati anche tanti automobilisti che non c'entravano nulla con i tamponi. Gente in giro grazie alle deroghe previste per le visite o per la seconda casa, che ha visto la sfilza di auto ferme e si è accodata pensando a un incidente. Quando hanno capito che non era così, in tanti sono tornati indietro o hanno superato il blocco. I disagi, comunque, sono stati molto grandi. «A San Giuseppe i problemi di viabilità, purtroppo, non mancano mai - osserva Giancarlo Zuliani, ex consigliere comunale che abita non molto distante da viale della Serenissima - oggi (ieri ndr) la coda per i tamponi è stata, effettivamente, molto lunga. Molto probabilmente qualcuno ha pensato bene di andarsi a divertire nei giorni scorsi e adesso si vuole controllare. Fondamentale l'intervento della polizia locale». Nella centrale dei vigili in via Castello d'Amore, hanno tenuto la situazione sotto controllo fin dalle prime ore: «Attraverso le telecamere - racconta il comandante Andrea Gallo - abbiamo visto la coda formarsi, verso le 10,30 siamo intervenuti perché ormai sta creando problemi anche sulla Noalese. Inoltre, in quel momento, ci hanno chiamato anche dall'Usl per intervenire. Siamo rimasti in zona fino alle 14, quando hanno finito di fare i tamponi».

I NUMERI

All'ex Dogana, a fine giornata, sono stati fatti 946 tamponi; ad Altivole 917 e a Conegliano 829. «Sono tantissimi - spiega Benazzi - perché sono stati fatti tra le 7 e le 13. Solitamente, all'ex Dogana, arriviamo a farne 1500 al giorno, ma dalle 7 alle 19». Nella notte tra venerdì e sabato invece, i tamponi sono stati 190: «In questo caso - continua il direttore generale - il numero è invece basso perchè, in genere, nella fascia oraria notturna ne facciamo circa 300». I prossimi giorni a rischio sono il primo e il sei gennaio dove a Treviso, Altivole, Conegliano e Oderzo i Covid Point lavoreranno ancora dalle 7 alle 13. Mente all'ex Dogana sarà sempre attivo in orario notturno dalle 20 alle 7.

Paolo Calia

