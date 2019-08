OPERE PUBBLICHE TREVISO Maxi-cantiere di Santa Bona: i lavori finiranno con un

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

OPERE PUBBLICHETREVISO Maxi-cantiere di Santa Bona: i lavori finiranno con un mese d'anticipo. «Contiamo di chiudere in dicembre con la messa in sicurezza della strada. Ed entro primavera 2020 verranno realizzati l'illuminazione e soprattutto il bacino di laminazione per contrastare il rischio idrogeologico». L'assessore Sandro Zampese esprime grande soddisfazione per l'avanzamento dei lavori: «Si diceva che avrebbero bloccato la città e invece sono andati via spediti senza problemi. In maniera così fluida che in molti ci hanno chiesto se...