Ondata di influenza, letti bis nei reparti di Medicina

TREVISO Arrivano i letti bis nei reparti di Medicina dell'ospedale di Treviso per far fronte all'ondata di ricoveri legati all'influenza. Nei giorni scorsi sono stati attivati i primi posti aggiuntivi. In alcune camere è stato installato un letto in più: in quelle da due ce ne sono tre e in quelle da tre si passa a quattro.

«Abbiamo attivato alcuni letti bis da usare in caso di emergenza conferma Stefano Formentini, direttore della funzione ospedaliera del distretto di Treviso a livello generale, comunque, ci siamo organizzati per far fronte fino a 39 ricoveri al giorno in area medica». Il turn over è enorme: in questo periodo di influenza al Ca' Foncello si liberano ogni giorno fino a 39 posti che vengono occupati da altre persone in meno di mezza giornata. Una mano arriva dai 20 posti letto dell'unità infermieristica. E a breve ci sarà un aiuto anche per i pronto soccorso di quattro ospedali.

Oggi nell'area delle urgenze di quello di Treviso mancano sette medici. Oltre al nodo della carenza di specialisti, devono essere coperti anche i posti lasciati temporaneamente liberi da quattro dottoresse in maternità. Entro la fine di gennaio, però, arriveranno dieci medici laureati e abilitati, anche se non ancora specializzati, selezionati e formati dalla Regione. Quattro verranno inseriti nell'organico del pronto soccorso del Ca' Foncello. Tre andranno a Conegliano, due a Castelfranco e uno nell'area delle urgenze di Oderzo. Il loro compito sarà quello di rispondere ai pazienti con problemi meno urgenti per consentire agli altri di concentrarsi su eventuali casi gravi. Di pari passo, si lavorerà per ridurre le liste d'attesa. Come sempre, i sovraffollamenti maggiori sono stati registrati nelle giornate tra le feste di Natale. Ma tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio è atteso il picco dell'influenza stagionale. Insomma, il lavoro di certo non manca. Solo nell'ultima settimana l'influenza ha costretto a letto 2.500 trevigiani. Da settembre a oggi i laboratori della Microbiologia del Ca' Foncello hanno effettuato 2mila test alle persone che si sono rivolte al pronto soccorso. E 46 erano state contagiate proprio dal virus dell'influenza. Il boom è stato registrato a dicembre con 31 casi. Nei primi dieci giorni di gennaio si è già arrivati a sei. (m.fav)

