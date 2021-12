LA VARIANTE

TREVISO Primi casi di Omicron nel trevigiano. Due giovani residenti nella zona di Asolo, un italiano e uno straniero, sono risultati positivi alla temuta variante del coronavirus. Stando alla ricostruzione iniziale dell'Usl della Marca, i due non si erano vaccinati contro il Covid. La conferma del contagio con Omicron è arrivata proprio nel giorno di Natale. I giovani sono stati subito messi in isolamento domiciliare. I casi non sarebbero correlati. Al momento nessuno dei due ha sviluppato sintomi importanti. Quel che è certo è che non erano rientrati da viaggi all'estero. E questo porta a ritenere che Omicron stia già girando nel trevigiano. Era probabilmente inevitabile, se si pensa che in Lombardia la variante in questione rappresenta già il 40% dei nuovi contagi. Adesso c'è la conferma, giunta direttamente con il sequenziamento dei campioni da parte dell'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie. L'Usl ha immediatamente avviato il tracciamento delle persone entrate in contatto con i due giovani. Davanti a una mutazione ancora più contagiosa delle precedenti, è fondamentale.

IL MONITORAGGIO

«I due giovani sono stati subito messi in isolamento. Sono in buone condizioni, senza sintomi particolari spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl2 la variante è emersa nella zona che presenta un'elevata incidenza di positività. Non ci sono stati contatti estesi. Il monitoraggio non è diverso rispetto ai contagi con altre varianti. C'è sempre maggiore attenzione, perché Omicron sembra più diffusiva. Nella nostra provincia, comunque, la variante più diffusa resta la Delta plus. L'obiettivo è cercare di evitare una sovrapposizione». Gli altri 15 campioni provenienti dalla Marca e sequenziati dall'Istituto zooprofilattico sperimentale delle Venezie hanno appunto tutti confermato il contagio da Delta plus. Ma si teme che Omicron sia destinata a farsi strada. A quanto pare è solo una questione di tempo. «A livello generale, all'inizio era scattato il monitoraggio degli arrivi dal Sud Africa ricapitola Stefano De Rui, direttore del dipartimento di Prevenzione davanti a numeri come quelli della Lombardia, però, è immaginabile che questa variante possa presentarsi con maggiore frequenza nel giro di due settimane». Sul fronte dei vaccini, dal 10 gennaio dovrebbe essere possibile anticipare la terza dose: non più dopo 5 mesi ma dopo 4 mesi dall'ultima iniezione. E già si pensa alla quarta dose, con un vaccino aggiornato. I sieri attuali offrono già una protezione, che decade via via nel tempo. Con un aggiornamento, però, questa potrebbe essere ancora più elevata. «Un vaccino aggiornato contro le varianti ci permetterebbe di tornare alle condizioni dello scorso febbraio sottolinea De Rui in quell'occasione dopo le vaccinazioni il contagio si era bloccato. Di seguito, però, sono emerse le nuove varianti». Ieri, intanto, si sono contati altri 594 nuovi casi di coronavirus nella Marca. Sono 13.485 i trevigiani attualmente positivi. Compresi i 335 ricoverati nei reparti Covid degli ospedali: 303 in quelli ordinari e 32 in Terapia intensiva (+2, entrati ieri nell'area critica di Treviso, non vaccinati). I contagi sono diffusi un po' ovunque. Ma non mancano i focolai.

I FOCOLAI

A partire dalle case alloggio per persone con disabilità. In queste ci sono 39 positivi: 26 ospiti e 13 operatori. L'ultimo focolaio si è sviluppato all'interno di Casa Codato a Preganziol. Qui, come riportano i dati dell'azienda sanitaria, si è arrivati a 13 contagiati su 17. Più di tre quarti, insomma. Quattro si sono negativizzati proprio nelle ultime ore. Purtroppo, però, l'isolamento deve continuare. Anche in altre case alloggio del trevigiano si registrano casi di coronavirus, ma senza focolai consistenti. Tra le altre, Madonna dei Miracoli di Motta (1), Il Ponte (3), cooperativa Solidarietà (2), Primula (2), Casa De Rossi (2) e nelle strutture di Colle Umberto (1), Asolo (1) e Castelfranco (1). Nelle 54 case di riposo per non autosufficienti, infine, ci sono 30 positivi: 16 anziani e 14 operatori. L'ultimo focolaio in questo caso ha riguardato il centro servizi Casa Amica di Fregona, dove si è arrivati a 6 anziani positivi. E nonostante questi dati sempre più preoccupanti, c'è chi continua a non curarsi di nulla. A Conegliano, all'esterno del bar Al Pio X, il 23 dicembre un gruppo di ragazzi ha pensato bene di fare aperitivo senza rispettare distanze né obbligo di mascherina. Anzi: ha ballato per strada e sui tavoli con battute scurrili proprio davanti alla chiesa. È intervenuta la Polizia locale a riportare l'ordine.

Mauro Favaro

© RIPRODUZIONE RISERVATA



© RIPRODUZIONE RISERVATA