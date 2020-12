L'ALLARME

TREVISO «Lo dico in modo molto realista: c'è il rischio che molti degli agriturismi, operanti sul territorio della Marca, chiudano per sempre nel 2021». Non usa mezzi termini Elisa Mion, neoeletta presidente della specifica sezione di Confagricoltura Treviso. La situazione, del resto, non consente eufemismi. Le strutture rurali che offrono ristorazione e alloggio nella provincia trevigiana sono oltre trecento: la quota più elevata tra le 1.500 totali censite in tutto il Veneto. Gran parte di queste, avvertono da Confagricoltura, sono in ginocchio a causa del crollo di clienti e, di conseguenza, dei ricavi: la perdita di fatturato rispetto all'esercizio precedente, secondo le stime, supererà al 60 per cento. «Come possono tenere aperte quando, secondo i dati della Regione Veneto, tra ottobre e novembre di quest'anno hanno avuto un tasso di arrivi e presenze praticamente nullo»?, sospira la rappresentante della categoria.

LE CRITICITA'

Se l'estate aveva permesso di registrare un discreto recupero, la recrudescenza della secondo ondata di Covid, con le conseguenti misure restrittive per le festività, ha di fatto azzerato le speranze di chi, tra gli operatori, puntava su pranzi di Natale e cenoni di San Silvestro (o semplicemente su un aumento di clientela durante le vacanze di fine anno) per imprimere un'ulteriore raddrizzata al bilancio. Nulla di tutto ciò e ora il quadro rischia di diventare davvero pesante. «La situazione pandemica e le misure incerte e poco lungimiranti contenute negli ultimi decreti emanati dal Governo stanno sicuramente mettendo ancora più in difficoltà tutto il settore dell'agroindustria, inutile nasconderlo. Tra i comparti più colpiti, sicuramente quello degli agriturismi, che dopo la boccata d'ossigeno estiva sono oggi nuovamente in bilico», ribadisce Mion. E quel che è peggio, gli imprenditori del settore non intravedono una ripresa in tempi brevi.

INCERTEZZA COSTANTE

«Se lo stato di incertezza derivante da norme non chiare, e troppo spesso modificate a pochi giorni di distanza, sta creando un danno nel breve periodo, quello che ci preoccupa di più è soprattutto la mancanza di programmazione a medio lungo termine: e questo vale non solo per gli agriturismi. Va capito quanto prima come tutto il mondo agricolo dovrà ripartire nei mesi a venire, quando ci auspichiamo che la campagna di vaccinazione sarà in pieno svolgimento», sottolinea il presidente di Confagricoltura Treviso, Giangiacomo Gallarati Scotti Bonaldi. Proprio per questo, il leader dell'associazione imprenditoriale del comparto primario, sollecita un'azione concertata tra tutti i soggetti coinvolti, a partire da quelli pubblici: «Non posso pensare che aziende ed attività verranno lasciate senza supporto - nota Bonaldi - e per questo chiedo che venga istituito quanto prima un tavolo interistituzionale, aperto a Regione, Province, Comuni e associazioni di categoria, dove venga ideato un piano di promozione dei territori coordinato dalla Regione».

Mattia Zanardo

