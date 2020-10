L'INTERVENTO

TREVISO Quasi 900 caditoie pulite da cima a fondo in un solo giorno per correre in tempo ai ripari dopo l'annunciata allerta meteo. Da qui la decisione dell'assessorato ai lavori pubblici del comune di Treviso di giocare d'anticipo per scongiurare il peggio. Con i lavori di pulizia portati a termine nella giornata di ieri nelle zone a maggiore rischio allagamenti in città. A cominciare dalla zona sud ovest. Dalla Ghirada a via Nascimben, da via Sarpi a Borgo Mestre. Ma la messa in sicurezza delle aree soggette ad esondazione continua con il completamento dei lavori di rinforzo del contenimento della portata del canale Fuin in zona Ghirada iniziato ad agosto: «In Ghirada abbiamo già terminato i lavori, ora manca solo il bacino di laminazione - spiega l'assessore ai lavori pubblici del Comune di Treviso Sandro Zampese capace in caso di piogge intense a drenare l'acqua in eccesso fino a rilasciarla lentamente». E l'avvallamento di 5 mila metri quadrati di superficie capace da solo di contenere 3 mila metri cubi di portata prenderà posto oltre il Terraglio, tra il muro nord del cimitero di Treviso e la tangenziale: «L'avvallamento sarà sempre asciutto e solo in caso precipitazioni eccezionali l'acqua sarà fatta defluire nel bacino».

DETTAGLI

In corso di valutazione nei lavori di completamento dell'opera idraulica di messa in sicurezza anche la tombinatura da via Zermanesa a via dei Gelsomini in previsione dei lavori della nuova pista ciclabile già in cantiere. A dare il là ai lavori ad agosto il posizionamento di una tubazione di ben due metri di diametro, necessaria per raddoppiare la portata del canale Fuin, in parte tombinato per tratto di via Ghirada e in parte a cielo aperto, almeno fino a Sant'Antonino. Un'opera importante di sistemazione idraulica da tempo auspicata. Toccasana quanto a capacità di raccolta dell'acqua piovana. E capace ad opera conclusa di far defluire l'acqua nel canale in caso di precipitazioni intense.

