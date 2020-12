IL BOLLETTINO

TREVISO Sono più di 500 i pazienti ricoverati negli ospedali della Marca per Coronavirus. L'aumento delle ultime ore parla di una ventina di persone ospedalizzate in più, anche se il conteggio, rispetto a martedì, evidenzia un incremento di 98 pazienti. In realtà, nei giorni scorsi, alcuni dati, ha precisato lo stesso presidente della Regione Zaia, erano incompleti, in particolare quelli relativi ai ricoveri nell'ospedale di Vittorio Veneto.

Ad oggi sono per la precisione 499 i posti letto ospedalieri occupati da pazienti Covid in area non critica, cui vanno aggiunti altri 42 in terapia intensiva. Un numero che evidenzia quanto sia ancora delicata la situazione nella Marca, dove anche ieri sono stati registrati decessi, 9 nelle ultime 24 ore, che portano a 727 il numero delle vittime dall'inizio della pandemia. I mesi più bui sono stati quelli di marzo - aprile e quello di novembre, che hanno fatto rilevare un incremento complessivo dei decessi rispettivamente del 30 e del 31% (ulteriori approfondimenti nel fascicolo nazionale, ndr).

Che il virus stia continuando a circolare e che la zona gialla stia avendo delle conseguenze evidenti lo dimostra il numero di nuovi casi: altri 633 trevigiani sono risultati nelle ultime ore positive al Covid-19, tanto che ad oggi, nell'intera provincia, sono 16.299 le persone alle prese con il contagio. Il virus, dallo scorso marzo ad oggi, ha contagiato complessivamente 37.823 persone, 21.430 delle quali definitivamente guarite.

L'ospedale di Vittorio Veneto, tornando al tema dei pazienti ospedalizzati, è quello con il maggior numero di ricoveri in area non critica (127), poi ci sono Treviso (108), Montebelluna (93), San Camillo (50), Oderzo (41) e Conegliano (19). Ventiquattro i pazienti in terapia intensiva al Ca' Foncello, otto a Vittorio Veneto e 4 ciascuno a Conegliano e Montebelluna. Fondamentale anche il contributo degli ospedali di comunità che stanno garantendo assistenza ospedaliera a 29 pazienti a Treviso e a 18 a Vittorio Veneto. (a.belt)

