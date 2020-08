Oggi, il giorno della verità. Dalle 9,30, medici e infermieri dell'Usl, difesi da un imponente dispositivo di sicurezza, inizieranno la nuova serie di tamponi per tutti i richiedenti asilo ospitati nell'ex caserma Serena e i per gli operatori della Nova Facility. Si parte da 246 positivi: la speranza è che una fetta di loro si stia progressivamente negativizzando. Questo vorrebbe dire una regressione del contagio e un primo passo verso la normalità. I negativi verranno poi spostati: «Una decisione saggia - commenta il direttore dell'Usl Francesco Benazzi - finalmente potremo iniziare quella divisione che, fino a oggi, non siamo riusciti a ottenere». I tamponi andranno avanti fino a giovedì, quando si prevede di aver sottoposto il test a tutti. Entro venerdì invece sono attesi gli esiti: a quel punto l'Usl, assieme a prefettura e questura, deciderà come procedere. In ogni caso il dispositivo di sicurezza predisposto attorno all'ex caserma non verrà smantellato fino a quando la situazione non sarà tornata pienamente alla normalità. Poi si comincerà a pianificare anche la campagna di tamponi per i richiedenti asilo, circa 200, presenti nell'ex caserma di Oderzo Zanusso.

P. Cal.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA