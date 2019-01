Oggi l'asta, Zambon: «Salviamo l'ex tennis club»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL DECLINOTREVISO Quello che è stato il tempio del tennis a Treviso e poi una struttura polivalente emblema della città, ritorna all'asta. Per l'ex Tennis Club Zambon di via Medaglie d'oro a San Zeno quello odierno sarà il terzo tentativo. E Bepi Zambon, all'età di 75 anni, con una carica e un entusiasmo da vendere, spera di entrare in gioco in qualche modo poiché non può dimenticare gran parte della sua vita trascorsa nella struttura che oggi va all'asta partendo da una base di 760mila euro dopo le due a vuoto, la prima partendo da un...