IL LUTTO

TREVISO Maria Luisa Castagna Giraldo, della storica famiglia di gioiellieri in quanto aveva sposato Alberto Giraldo, è mancata sabato 12 dicembre. Una leucemia l'ha strappata all'affetto dei suoi figli Laura e Gigi e dei nipoti. Aveva 81 anni. Maria Luisa, conosciuta da tutti come Marisa, è stata donna raffinata, di una bellezza sofisticata. Amava la musica e l'arte, passioni che la accomunavano al marito, scomparso tre anni fa. Proprio sulla scorta della sua passione aveva seguito l'apertura della galleria, sopra la bottega in piazza dei Signori, dove hanno esposto nomi della pittura trevigiana.

Il negozio proprio in centro è seguito dai figli e, negli ultimi tempi, ha raddoppiato con un altro punto sotto Palazzo dei Trecento. In questi anni non sono stati solo soddisfazioni e traguardi raggiunti. La famiglia era stata segnata da una drammatica rapina compiuta 40 anni fa. I genitori e i figli erano stati sequestrati e imbavagliati nella casa patronale da Giusva Fioravanti e Francesca Mambro, e tenuti sotto il tiro delle armi finché Alberto non portò i terroristi in bottega consegnando le chiavi della cassaforte.

Negli ultimi tempi Marisa faceva vita ritirata, ma a Treviso la ricordano in tanti.

Il funerale oggi, alle 15, in Duomo. Per ricordare la donna, la madre e il pilastro della famiglia Giraldo è stata avviata una raccolta fondi da destinare all'Ail per sostenere la ricerca contro le leucemie, e una per l'Advar.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

© RIPRODUZIONE RISERVATA