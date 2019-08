Oggi consegna del Cero e concerto dell'Assunta

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TRADIZIONETREVISO Si rinnova oggi con la messa in programma alle 10 nella chiesa di Santa Maria Maggiore il legame tra la città e la Vergine: nel giorno dell'Assunta, la tradizionale consegna del cero da parte del sindaco di Treviso alla Madonna Granda, un rito che affonda le radici nel 1300, quando la comunità trevigiana ringraziò così la Vergine per una disputa, finita in scontro armato, risolta a favore della città. A cui si aggiunge, più tardi, l'esito favorevole di un'insurrezione che mise fine a un governo tirannico. Quella di...