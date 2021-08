Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

Alla vigilia dell'entrata in vigore dell'obbligo di Green pass, monta anche la protesta. Ieri pomeriggio nelle chat dei ribelli alla certificazione verde e sui social rimbalzavano appelli di chiamata alle armi: scendere in piazza oggi per gridare ancora una volta la propria contrarietà. Una fiaccolata nazionale alle 19 che unisce nella contestazione le principali città italiane. Treviso compresa. Nel capoluogo della Marca il punto di...