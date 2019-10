«Offese e sberle, quell'imam cacciato da qui dopo sei mesi»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL CASOTREVISO Anche le comunità islamiche stanno sviluppando i proprio anticorpi. E stanno aprendo gli occhi. Non è un caso se l'inchiesta sui maltrattamenti che avvenivano durante le lezioni di Corano a Pieve di Soligo, dove predicava l'imam bengalese Faruk Omar, sia stato un campanello di allarme per i responsabili dell'associazione islamica Al Khadir di viale Brigata Marche a Treviso. È proprio qui infatti che fino a pochi mesi fa insegnava Shahadat Hossain, il 23enne bengalese arrestato dalla Digos di Padova per aver malmenato i...