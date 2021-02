ODERZO

Sono cento gli studenti che hanno partecipato ai Creativity Camp organizzati da Innovation Future School. Due mesi di lavoro e due finali. «Due mesi di lavoro nei quali i ragazzi sono stati stimolati da imprenditori del territorio, tra i quali Keter Italia, Ascotrade, Maarmo Srl, Mosca Clothing e Radio Wow» dice Gianpaolo Pezzato, presidente di Innovation Future School. La didattica a distanza non ha fermato la creatività, le idee dagli studenti sono originali, espresse nel segno della circular economy e della sostenibilità ambientale. Veniamo ai premiati. Per l'Istituto Riccati-Luzzatti l'idea valutata vincente è quella del team di Giulia Bolzan, Alessia Amadi e Asja Gobbo della classe 4D. Not Only Peel è il nome del loro progetto che prevede la possibilità di creare cellulosa utilizzando le bucce della mela. In palio per il team vincente il kit degli Impavidi e la possibilità di intervenire live su Radio Wow e raccontare la loro esperienza e idea. Per l'Istituto Sansovino di Oderzo invece ha vinto l'idea della Pizza Box di Greta Roman, Alena Saccon e Filippo Maronese. Pizza Box punta a creare dei contenitori riutilizzabili per l'acquisto delle pizze per ridurre lo spreco di carta e salvaguardare l'ambiente. Menzione speciale anche per altri due team, il primo composto da Daniel Crivat, Nicole Zulian e Gaia Zanardo che con il loro Pet's trash can sono aggiudicati premio speciale Keter. Giulia Pessotto e Nicolò Piccirilli con il progetto Hi Energia, invece hanno vinto il premio speciale Maarmo, avranno quindi la possibilità di recarsi in azienda e creare il loro piccolo pannello radiante da portarsi a casa. La sfida è avvenuta anche online a colpi di like su Facebook e Instagram, dove gli studenti hanno sfoderato le loro doti da poeti riassumendo in versi l'esperienza vissuta nei giorni di Creativity Camp. Il premio poesia è stato messo in palio da AscoTrade. (An.Fr.)

