ODERZO

Si scrive flavescenza dorata, si legge danni gravi alle viti, anche per i prossimi anni, e mancati ricavi per almeno il 50%. Se non è allarme, poco ci manca. In quest'ultimo periodo, stanno girando tra le aziende agricole della zona i tecnici del consorzio Condifesa Tvb realtà che associa diecimila imprese tra le Provincie di Treviso, Vicenza e Belluno. L'obiettivo è valutare i danni causati dalla flavescenza dorata. Si tratta di una malattia che colpisce solo la pianta di vite. In questo caso la pianta - come spiegano i tecnici - non produce più il proprio frutto. Il problema si ripresenta nel tempo, tanto che dopo qualche anno la pianta si secca. Il responsabile sarebbe un batterio trasportato dalla cicalina (Scaphoideus Titanus), ossia l'insetto diffusore della malattia. I tecnici che stanno visitando le aziende sono Oddino Bin e Fiorello Terzariol e spiegano come al momento sono una trentina le aziende colpite nell'opitergino.

L'IMPATTO

«L'impatto di questa malattia non era prevedibile e quindi stiamo cercando di quantificare i danni ai vigneti più colpiti per dare indicazione su come ridurre i disagi - spiega il presidente di Condifesa Tvb Valerio Nadal - In questo modo riusciremo a dare una valutazione puntuale del danno economico». Il direttore Filippo Codato: «Come consorzio possiamo contare su fondo mutualistico che comprende i danni alla flavescenza dorata. Il bilancio dei danno lo avremo tra qualche giorno o in prossimità della vendemmia. Certo è che si prospetta un periodo tutt'altro che semplice per le aziende. Alla luce dei fatti è stato importante prevedere un ulteriore strumento per la gestione dei rischi aziende viticole».

I PROBLEMI

Ma la flavescenza dorata non è l'unico problema per l'agricoltura del territorio, anzi. Si stimano infatti tra i 3,5 e i 4 milioni di euro i danni delle aziende agricole specializzate in frutticoltura nell'opitergino-mottense colpite dalla cimice asiatica. Il dato aumenta a circa una decina di milioni se si analizza l'intera Provincia. Proprio per questo al via nei prossimi giorni le azioni di contrasto. Alla presenza di Alberto Pozzebon, docente di Entomologia generale all'Università di Padova, in queste aree saranno lanciate nelle zone frutticole le cosiddette micro-vespe samurai, piccoli imenotteri grandi al massimo due millimetri. Come spiegano i tecnici, sono in previsione due lanci, con cento femmine e dieci maschi per lancio. L'obiettivo è contrastare il fenomeno-cimice. Ma come? Il processo è complesso, ma l'efficacia dovrebbe essere garantita. Le vespe-samurai parassitizzano le uova della cimice, deponendo le sue uova all'interno: da qui si sviluppano delle larve della vespa samurai che si nutrono dell'embrione di cimice asiatica, eliminandola. Alla conclusione dello sviluppo larvale, nasce una vespa samurai e non una cimice. Secondo gli addetti ai lavori, nel giro di tre-cinque anni l'adozione di sistemi di protezione fisica (ossia le reti antinsetto), abbinate alla diffusione della vespa-samurai e all'attuazione di tutte le buone pratiche necessarie, porterà ad un reale contenimento dei danni. Anche in questo caso il Condifesa Tvb ha messo in campo strumenti per la gestione del rischio. Il presidente del Condifesa Valerio Nadal: «È una vera e propria calamità. I danni nella nostra regione arrivano a 100 milioni e a livello nazionale sono stimati fino ad oggi in 600 milioni. Assieme al Condifesa di Trento, abbiamo chiesto al Ministero dell'Agricoltura di essere soggetto unico riconosciuto per la gestione di fondi mutualistici a contribuzione pubblica già dal 2019».

Gianandrea Rorato

