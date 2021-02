ODERZO

Manovre elettorali, il ritmo va facendosi serrato. Sul fronte delle civiche Oderzo Sicura e Cittadini Uniti l'avvocato Pietro Dalla Libera, loro fondatore, non è intenzionato a ricandidarsi. Nonostante le sollecitazioni di tanti opitergini, che ricordano come sia da sindaco che da consigliere regionale, sia sempre stato a stretto contatto con i cittadini. Sul fronte del centrosinistra appare sempre più certa l'alleanza con il Movimento 5Stelle. Questa sera il meetup dei pentastellati avallerà il nome del candidato che dovrebbe veder riconfermato Marco De Blasis. C'è attesa anche per capire come si muoverà il centrodestra, vale a dire se la Lega - che ha confermato la ricandidatura del sindaco uscente Maria Scardellato - correrà da sola o invece inserirà nella lista civica d'appoggio degli esponenti di Fratelli d'Italia.

IL PASSO INDIETRO

Pietro Dalla Libera è stato sindaco per due mandati, nonché consigliere regionale. «Non penso di ricandidarmi precisa l'avvocato Dalla Libera sono già stato attivo in ambito pubblico per molti anni. Lasciamo pure spazio ad altri». A meno che non vincano le insistenze dei suoi elettori, è logica la domanda di chi sarà il candidato sindaco. Le ipotesi si rincorrono, c'è chi da per certa l'attuale consigliere uscente Laura Damo. I bene informati parlano di Marco Drusian, il geometra che aveva assunto il ruolo di coordinatore delle liste civiche quando Dalla Libera era stato eletto in regione. Oltre ad essere un volto nuovo, 52 anni, dalla sua ha il fatto d'esser stato consigliere con il sindaco Dalla Libera e dunque di conoscere la macchina amministrativa.

L'ALLEANZA

Riguardo al Movimento 5Stelle, il pentastellato uscente Marco De Blasis l'ha detto e ripetuto: «Se dovessi ricandidarmi lo farò unicamente con il simbolo del M5Stelle». I fatti pare gli stiano dando ragione. Stasera gli iscritti al movimento si ritroveranno via meetup per esprimere la loro scelta. A meno di stravolgimenti dell'ultima ora il candidato sindaco dovrebbe proprio essere De Blasis. Che ha 52 anni, è geometra, è il capogruppo consiliare uscente del M5Stelle. In questi anni si è battuto molto per la lotta alla ludopatia causata dal gioco d'azzardo, per la riduzione dell'utilizzo delle plastica a tutti i livelli, per la promozione delle comunità energetiche al fine di incentivare l'utilizzo delle energie rinnovabili. La novità dell'ultima ora sta nel fatto che il Partito Democratico si è avvicinato a De Blasis, manifestando la volontà di unire le forze per creare una compagine unica che offra un'alternativa interessante a tutti coloro che non votano Lega. «Sabato mattina annuncia Sandro Martin della segreteria Dem opitergina faremo una conferenza stampa nella quale andremo ad ufficializzare la collaborazione fra noi ed il Movimento 5Stelle». Le liste dovrebbero esser due: una del M5Stelle e l'altra una civica nella quale raccogliere le diverse anime della sinistra opitergina, candiato appunto De Blasis.

Annalisa Fregonese

