La guerriera Marta Patrizia Longhetto, 69 anni, ha chiuso gli occhi per sempre. Resta fulgido il suo esempio di leonessa che non ha mai mollato, continuando ad allenarsi nelle piscine di Arca Nuoto anche quando il cancro mordeva forte. Una donna dalla rara tenacia e determinazione, che faceva parte della squadra Master dell'Arca e che, con i colori opitergini, nel 2017 aveva conquistato il titolo di campionessa M.65 Alto Adriatico. Un trofeo ambito, un traguardo che aveva avuto un sapore ancor più intenso perchè già allora Marta Longhetto lottava contro la malattia.

LA PASSIONE

Con gli amici condivideva sconfitti e successi di questa battaglia, pubblicando con regolarità sul suo profilo Fb l'inizio di ogni ciclo di chemioterapia. Malgrado le difficoltà Marta Longhetto era innamorata della vita. Amava il nuoto sin da piccola. Nel 2002 l'incontro con la società Arca Nuoto ed i suoi allenatori. In particolare Mosè Bonaldo, già nuotatore agonista. «E' stato Mosè raccontava la donna - ad avere l'idea di farmi entrare nella sua squadra master». Una spinta che le aveva rinnovato la vita, una virata che l'aveva mandata in avanti di prepotenza, facendole riscoprire quella forza immensa che custodiva nell'anima e che l'ha sostenuta fino all'ultimo nella sua guerra personale contro il cancro. Nonostante le chemioterapie, i pesanti effetti collaterali che esse comportano, le inevitabili giornate buie e faticose, Marta Longhetto nel 2017 aveva conquistato il titolo di campionessa Master 65 del Circuito Alto Adriatico. Gareggiando con i colori di Arca Nuoto, diventando un simbolo per la società sportiva presieduta da Stefano Cerchier, un esempio per centinaia di atleti. l palmares di Marta Longhetto è fitto di premi. Quando, nel 2017 vince il titolo, è la più anziana delle donne e degli uomini in gara.

IL SALUTO

«Ciao Marta - è il messaggio con il quale la saluta Arca Nuoto -. Dopo sette anni di lunghe battaglie, durante le quali sei stata per noi esempio di vita, ieri ci hai lasciato. Ti ricorderemo sempre per la tua lealtà, per la tua capacità di vedere la positività anche nei momenti più bui, per il tuo essere sempre originale, per la tua grande passione che hai condiviso con noi. Sei stata un grande esempio di perseveranza, hai sfidato i pregiudizi, le convenzioni, hai fatto quello che non si poteva nemmeno immaginare, hai lottato, hai vinto e soprattutto hai educato alla resistenza, al sorriso, al non piangersi addosso e al vivere la vita come credevi andasse vissuta. L'acqua e il nuoto sono stati la tua grande passione, il tuo rifugio e la tua forza. Hai dimostrato che per essere un'atleta non c'è limite d'età, non c'è impedimento fisico che tenga e con la tua caparbietà hai affrontato infiniti allenamenti e vinto gare su gare. Sei la nostra Guerriera e rimarrai tale». Marta lascia il marito Domenico, le figlie Roberta e Cristina. Si attende il rientro di Roberta da Hong Kong, dove vive, per poter fissare il funerale.

Annalisa Fregonese

