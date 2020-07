ODERZO

Fiere della Maddalena, venerdì apre il luna-park. Ritornano gli spettacoli viaggianti e quest'anno ci sarà la novità della Star Tower, una torre panoramica alta ben 37 metri che offre una visione a 360° sulla panorama opitergino. Le Fiere inoltre si arricchiscono della proposta di Kantiere Misto, l'associazione che ha sede in via Roma e che propone ben tre serate di intrattenimento. Intanto la brochure che gira in città non è corretta, non è stata commissionata dal comune e riporta eventi inesatti. Indica ad esempio i fuochi d'artificio mentre quest'anno lo spettacolo pirotecnico proprio non si farà.

«Stiamo cercando di contattare tutti gli inserzionisti - dice l'assessore Lara Corte - Prima di tutto per informarli che questa brochure non è stata commissionata dal comune, così come non lo è stata la raccolta delle sponsorizzazioni presenti al suo interno e non rappresenta la pubblicità ufficiale della manifestazione». Era già accaduto in passato che venissero diffuse delle brochure con informazioni non corrette, ma stavolta il problema è più grave data l'emergenza Covid-19 in corso. «Il contenuto della stessa inoltre è gravemente errato e fuorviante riportando tra le iniziative in programma anche eventi necessariamente annullati e/o rimodulati per effetto delle misure di contenimento del rischio diffusivo Covid-19». Fra essi appunto la Fiera degli Uccelli e lo spettacolo pirotecnico. A lungo la sindaca e gli assessori si sono confrontati sul da farsi. Arrivando a malincuore a prendere la decisione di rinunciare ai fuochi d'artificio. L'ultima sera delle Fiere la folla si accalca sul ponte Manin e lungo gli argini del fiume Monticano per godersi lo spettacolo dei fuochi nel cielo e quest'anno sarebbe stato impossibile garantire quel distanziamento indispensabile ai fini della prevenzione. «In un momento nel quale l'organizzazione di eventi pubblici richiede attenzioni straordinarie e il rispetto di cautele sanitarie stringenti, invitiamo tutti, incluse le attività commerciali presenti nel territorio, a verificare sempre, contattando gli uffici comunali, la veridicità di informazioni connesse alle attività dell'ente - evidenzia l'assessore Corte -. Nel contempo sono a ringraziare vivamente tutti gli inserzionisti che hanno sponsorizzato le Fiere attraverso l'agenzia che è stata ufficialmente incaricata dal comune. Il nostro grazie è, se possibile, ancor più sentito quest'anno, dato il particolare momento economico che si sta vivendo. Gli sforzi sostenuti per promuovere la nostra città e le sue attività assumono un valore ancor più significativo».

