ODERZOÈ pronto il calendario dei faccia a faccia fra i candidati a sindaco nei comuni che andranno alle elezioni amministrative il prossimo 26 maggio. Confartigianato di Oderzo-Motta mantiene alta questa sua tradizione, avviata un paio di decenni or sono. Si tratta di occasioni di confronto per permettere ai cittadini di ascoltare ciò che propongono i diversi candidati. Un'opportunità pure per gli stessi artigiani per chiedere a coloro che si apprestano ad amministrare i comuni per cinque anni di tenere nella giusta considerazione il mondo...