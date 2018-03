Obbligo vaccini: «Nessun alunno fuori da scuola»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA CAMPAGNATREVISO «Le scadenze dell'obbligo vaccinale sono state riviste. Per quanto ci riguarda, nessun bambino dovrà restare fuori dagli asili nido e dalle materne fino al prossimo anno scolastico». Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca, lo dice in modo chiaro. Annunciando anche un giro di vite per i medici. «Dall'anno prossimo dovranno vaccinarsi contro l'influenza. E verificheremo anche tetano e difterite dice oggi meno del 30% dei medici fa l'antinfluenzale. Non possiamo obbligarli. Ma porteremo avanti una...