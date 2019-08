Nuovo showroom alle Stiore: Negro raddoppia le sedi

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

NUOVO SHOWROOMTREVISO Uno showroom nuovo di zecca con un grande piazzale espositivo in un luogo strategico: un sogno che dal prossimo novembre per Negro Automobili diventerà realtà. La nota concessionaria trevigiana concluderà il 2019 raddoppiando la sua presenza in città: in zona Stiore a Treviso, viale XXIV Maggio non lontano dalla storica sede ubicata al civico 278 di viale della Repubblica, nascerà infatti uno spazio dedicato alla vendita di vetture e veicoli commerciali usati che al proprio interno presenterà un'ampia area riservata...