Nuovo sciopero a scuola «Senza bidelli si chiude»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LE PROTESTETREVISO Scioperi a ripetizione nelle scuole trevigiane. Vengono proclamati da una miriade di sigle sindacali. E ogni volta le famiglie devono presentarsi davanti agli istituti per capire se ci saranno le lezioni o meno. Venerdì l'elementare De Amicis di via Caccianiga a Treviso è rimasta chiusa: tutti i collaboratori scolastici (personale Ata) avevano aderito alla serrata. Senza di loro l'istituto non apre. E questo venerdì si rischia la replica: i sindacati Cobas Unicobas Cub e Sgb hanno proclamato un nuovo sciopero. Ci sarà...