Si allarga il focolaio di coronavirus nella casa di riposo Bon Bozzolla di Farra di Soligo. Ieri è risultato positivo un altro anziano di 80 anni, che è stato trasferito nel reparto di Malattie infettive dell'ospedale di Treviso. L'80enne, già costretto a convivere con altre gravi patologie, si trovava in isolamento precauzionale. Poi le sue condizioni sono peggiorate. Ed è scattato il ricovero. Alla luce del nuovo caso, ieri sono state sottoposte a tampone altre 27 persone del Bon Bozzolla, tra ospiti e operatori del nucleo interessato. Tutti negativi. Sale così a 13 le persone contagiate nel centro servizi di Farra: 10 anziani e 3 operatori. Tra questi si è contato l'ultimo decesso di una persona colpita da coronavirus nella Marca. Il 16 luglio è mancato Lino Tonet, 96 anni, che prima del ricovero di ieri era stato l'unico tra gli ospiti ad aver sviluppato i sintomi della malattia. Sempre ieri è scattato l'allarme per il ricovero di due persone provenienti dalla Germania nell'ospedale di Conegliano. Anche loro sono state subito sottoposte al tampone. Ma l'esito è stato negativo. Non sono emerse altre positività nell'ambito del focolaio esploso tra Borso, Pederobba, Cornuda, San Zenone e Bassano, a quanto pare partito da un cittadino originario del Camerun che nei giorni scorsi aveva partecipato alla commemorazione funebre organizzata dalla comunità camerunese a Padova con oltre 200 persone. Il quadro complessivo dice che sono 94 i trevigiani attualmente impegnati a combattere contro l'infezione da Covid-19. Più altri 475 in isolamento domiciliare, sei con sintomi, tra casi positivi, sospetti e quarantene precauzionali. (mf)

