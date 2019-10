Nuovo buco nero in piazza dei Signori

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

«Via le mutande da piazza dei Signori». Il pensatorio del salotto buono della città, cioè la piassa, ha espresso il suo giudizio: e tra le ciacole mattiniere ai tavolini il sì al trasferimento è unanime. Non a tutti era infatti piaciuta la decisione di locare lo stabile del quadrato nobile al celebre marchio. Senza contare che lo spostamento del punto vendita in via XX settembre sembra andare nella direzione auspicata dal sindaco Mario Conte, che firmerà a breve un'ordinanza per liberare il salotto buono da manifestazioni e inutili...