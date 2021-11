Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

LA DECISIONETREVISO Scattano i Vax-day in tre comuni per far crescere la copertura anti-Covid nei territori dove è rimasta più indietro tra i cittadini con più di 60 anni. Dopo l'operazione Sarmede, l'Usl chiederà ai sindaci di Fonte e Refrontolo di poter usare la sala consiliare del municipio per somministrare il vaccino contro il coronavirus agli over 60. E lo stesso vale per Santa Lucia di Piave, guidato dal sindaco-medico di famiglia...