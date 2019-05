Nuovi alloggi per anziani pioggia di richieste

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

IL PROGETTOTREVISO Sono arrivate oltre 200 domande per i 24 nuovi alloggi in centro per anziani autosufficienti. E non è ancora finita. Sono i numeri del piano di cohousing per la terza età varato dall'Israa. Dopo gli 11 appartamenti del Garzoni, dove vivono già 14 persone, ieri l'istituto ne ha inaugurati altri otto: cinque in casa Mazzini e tre in casa Santa Maria Maddalena, sempre nella zona tra piazzale Burchiellati e piazza Matteotti. A luglio ne arriveranno altri cinque, ricavati in casa del Grano. Il totale salirà così a 24....