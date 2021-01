IL CASO

MONTEBELLUNA Tornano le scritte contro i medici. E ora la città è davvero sul piede di guerra. Se qualcuno poteva avere un minimo dubbio che le scritte comparse nei giorni scorsi («medici corrotti e assassini», ndr) sul cancello dell'ospedale vecchio in via Ca' Mora fossero legate all'emergenza Covid, ora l'assoluta certezza c'è. Una nuova scritta, dal contenuto analogo, ha fatto la propria comparsa nella notte fra sabato e domenica ancora una volta all'ospedale vecchio. In questa occasione però è stata tracciata proprio in corrispondenza del cartellone che annuncia il fatto che, al Carretta, vengono effettuati i tamponi pediatrici riservati agli under 14 particolarmente fragili e quindi non in grado di raggiungere Altivole o altre sedi.

L'INDIGNAZIONE

Ora la rabbia della città è più che mai trasversale alle appartenenze politiche. Mentre sul web si moltiplicano le prese di distanza dal gesto, sia il sindaco Elzo Severin che il Pd condannano apertamente gli sconosciuti writer. «Chi scrive queste frasi - dice Severin - abbia il coraggio di farsi conoscere e di dire le ragioni per le quali scrive queste ingiurie». Fra l'altro, sul tema stanno indagando i carabinieri, dopo che sia il Pd che il primo cittadino hanno denunciato anche formalmente la cosa nei giorni scorsi. Anche se al momento non si ufficializzano precise accuse verso qualcuno, è evidente che le forze dell'ordine stanno lavorando per arrivare a una soluzione.

I COMMENTI

Intanto i consiglieri del Pd-Il futuro è adesso commentano: «Queste frasi sono preoccupanti per il loro contenuto, ma anche in relazione al clima generale che stiamo vivendo. Non sappiamo se siano opera di un singolo o di un gruppo, tuttavia è necessario condannare il gesto in modo unanime, senza distinzioni di partito, e ribadire che il nemico dei cittadini è il virus e non i medici che invece vanno ringraziati per il loro impegno. Segnaleremo anche questa scritta alle forze dell'ordine, perché si individui il responsabile. Le difficoltà economiche e la pandemia stanno mettendo a dura prova le nostre comunità, per questo chi amministra ha il dovere di favorire la coesione sociale dimostrando unità sui temi più scottanti. Perciò proponiamo che ci si organizzi come gruppi politici rappresentati in consiglio comunale per fare un gesto simbolico che condanni questi atti e affermi che il lavoro degli operatori sanitari va invece riconosciuto e sostenuto». La speranza è che gli ignoti writer vengano immortalati da qualche telecamera o lascino qualche traccia del loro passaggio.

Laura Bon

