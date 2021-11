Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

MALTEMPOTREVISO Il nuovo peggioramento c'è stato, come da previsioni, con il suo carico di piogge anche insistenti fra la sera e la notte di domenica, ma senza le criticità idrogeologiche che spesso accompagnano questi eventi. Sulla Marca le precipitazioni sono state persistenti ma distribuite in modo non uniforme. Decisamente abbondanti su parte della fascia pedemontana, molto meno sulle basse pianure. Quasi 50 millimetri sono caduti a...