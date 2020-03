NUOVA ORGANIZZAZIONE

TREVISO Al Ca' Foncello nasce il reparto coronavirus. Sarà allestito negli spazi dell'ospedale di comunità, appena ricavato nel padiglione esterno, davanti all'ingresso principale dell'ospedale di Treviso, proprio accanto all'unità di Malattie infettive. Nel giro di una settimana verranno trasferiti qui gli anziani della Geriatria costretti a misurarsi con i problemi di salute più complessi dopo essere stati contagiati dal coronavirus. La direzione dell'Usl della Marca ha deciso di provare a risolvere così il focolaio esploso nel reparto del Ca' Foncello.

CHIUSA DAL 25 FEBBRAIO

L'unità di Geriatria è di fatto sigillata dal 25 febbraio, quando dopo la morte di Luciana Mangiò, 76enne di Paese, primo caso trevigiano, è emerso il vortice di contagi. All'interno del reparto ci sono ancora 88 pazienti, la maggior parte dei quali risultata positiva al coronavirus. Nei prossimi giorni si deciderà dove trasferirli. Le persone senza sintomi respiratori, o con sintomi lievi, verranno messe in isolamento domiciliare per 14 giorni. Quelle con problemi più seri, invece, verranno spostate nel nuovo settore dell'ospedale di comunità. Quest'ultimo conta in tutto una trentina di posti. La speranza è che non sia necessario occuparli tutti. «Abbiamo deciso di spostare gli anziani ricoverati per seguirli in modo diverso, azzerare il focolaio e ripartire con la Geriatria del Ca' Foncello in servizio a pieno regime, senza più alcun tipo di rischio -spiega Francesco Benazzi, direttore generale dell'Usl della Marca- non siamo incoscienti: la prima cosa in assoluto che ci interessa è la salute dei pazienti e dei nostri operatori. Adesso stiamo valutando le condizioni di ogni singola persona ricoverata in Geriatria, tamponi alla mano, assieme ai clinici e al servizio Igiene e sanità pubblica». Si deciderà come procedere in base all'esito di queste valutazioni.

IL PUNTO OPERATIVO

É lo stesso Benazzi a fare il punto: «Le persone senza sintomi verranno messe in isolamento a casa e seguite quotidianamente dalla nostra assistenza domiciliare, non tanto perché positive al coronavirus ma per le patologie che le avevano fatte entrare in ospedale -specifica- le persone che invece presenteranno delle criticità, cioè il sospetto di possibile recrudescenza, verranno trasferite all'interno dell'ospedale di comunità. Qui verranno seguite da un geriatria per 14 giorni, con annessi tamponi di controllo. Una volta passato questo periodo, quando i tamponi saranno negativi, potranno tornare a casa o nei centri servizi per anziani. Ci sarà la massima garanzia. Vogliamo essere stra-convinti che non andremo creare problemi a nessuno». L'obiettivo è creare i presupposti per ripartire all'interno del Ca' Foncello.

EPICENTRO

Al momento quasi tutte le 96 persone trovate positive al coronavirus nella Marca sono collegate proprio all'epicentro della Geriatria di Treviso, tra pazienti, familiari e personale del reparto. «Non vogliamo mantenere un solo caso di coronavirus dentro l'ospedale -spazza il campo Benazzi- in modo tale da poter sanificare e poi riaprire il reparto di Geriatria, spegnendo quindi il focolaio trevigiano». Nel frattempo continuano i controlli sul personale dei reparti. Ad oggi ci sono 29 lavoratori dell'Usl in isolamento domiciliare. Di questi, 28 erano in servizio proprio in Geriatria: 6 medici, 10 infermieri e 12 operatori sociosanitari. Si è poi aggiunto uno specialista che svolgeva guardie in Medicina. Senza dimenticare il dottore padovano di 33 anni che aveva fatto tre turni di guardia a gettone in Geriatria e che ora è ricoverato nell'unità di Malattie infettive di Padova. Tra il personale della Terapia intensiva e dell'Otorino, invece, sono risultati tutti negativi. Per ridurre ancora il rischio di contagi, inoltre, l'Usl ha disposto che d'ora in poi possano entrare al bar del Ca' Foncello solo una ventina di persone alla volta. Nel locale verranno sistemati dei tavolini in modo da servire i clienti rispettando la distanza di sicurezza anti-contagio.

Mauro Favaro

