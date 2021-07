Il testo completo di questo contenuto a pagamento è disponibile agli utenti abbonati

NUOVA ONDATATREVISO Tromba d'aria e nubifragio: il maltempo picchia duro nella Marca. Alberi riversi sulle strade, auto bloccate fra i tronchi o sotto i tronchi, come nel caso di una vettura a Preganziol a cui una pianta ha sfondato il parabrezza. Tragedia sfiorata anche in centro a Treviso, dove un ramo ha rischiato di uccidere l'automobilista a cui ha spaccato il cruscotto. Lunghi blackout, strade allagate, ombrelloni volati via dai...