LA BUFERA

TREVISO Una vera e propria bomba d'acqua, l'ennesima in pochissimi giorni, ha messo in ginocchio ieri i comuni del Montebellunese. Fra le 13,30 e le 15,30, pioggia, vento e grandine si sono infatti abbattuti su tutta la fascia che va da Nervesa a Maser e, in direzione nord sud, da Pederobba a Trevignano. E, mentre giovedì notte i danni si erano concentrati soprattutto su Montebelluna, ieri invece un po' tutti i comuni sono stati colpiti. Infatti, se l'epicentro del problema si può forse individuare nella zona fra Giavera e Volpago, anche nelle altre realtà si contano, comunque, decine di interventi, con case allagate e corrente saltata.

IL QUADRO

A Giavera, i problemi maggiori hanno riguardato via Montello e via Bolè, ma anche via Artiglieri. Pure altre parti del comune, però, sono state messe in ginocchio. In particolare, via Lavagei e via Colombere, via Conca nuova e il tratto fra via Toniolo e il confine della zona industriale. Più o meno, una decina di case è stata allagata, ma indubbi anche i danni alle colture. «In via Montello -dice l'assessore Michele Calliman- in parte il problema è stato determinato dal Brentella, in parte dall'acqua riversatasi dai campi. Per precauzione è stata chiusa via Castel di Sotto. Il by pass dal Brentella sul canale di ponente ha invece permesso di evitare alcuni problemi». Pesante la situazione anche a Volpago. Pure qui si è allagata una decina di case. In particolare, nella zona di Selva, in via Pastro, poco prima del cimitero, in un'abitazione è entrato mezzo metro d'acqua. Case allagate anche in via Del Cristo e lungo la Schianovesca. «Ma sono da segnalare -spiega il vice sindaco Renato Povelato- anche vari alberi caduti lungo le prese. Lungo la presa 8, in via Porcù, si è verificata una frana che ha trascinato con sé un palo dell'ulliminazione, pericolante sulla carreggiata. Servono interventi anche lungo la tradotta, ma la priorità è rappresentata dalle prese». Per quanto riguarda Montebelluna, problemi nei punti cruciali: da via Chive a Contea dove si è verificato uno smottamento, a via Sottorive, che si è allagata, da via Garioni dove si è intervenuti sui tombini, a via Caonada, da via Gramsci a via Berto, dove il Brentella ha fatto ancora una volta temere il peggio. Lungo la presa 20, in via Linea e Bersaglieri, la ghiaia è finita in strada. Allagamenti anche nella zona delle Crozzole e in via Erizzo. «Teniamo presente -spiega il sindaco Marzio Favero- che in via Berto il canale era libero dall'acqua di irrigazione». A Nervesa, in via Moretti si è allagato uno scantinato di un condominio, mentre in via Castel di Sotto è fuoruscito il fossato. Problemi anche un una laterale di via Genio Zappatori, mentre viene monitorata con attenzione minuto per minuto la solita via Comuni. A Crocetta paura a Santa Mama: «In via D'Annunzio, ovvero lungo la panoramica -spiega il sindaco Marianella Tormena- si è riversata l'acqua del Montello e due case si sono allagate. La Protezione civile, inoltre, è stata impegnata a raccogliere le ramaglie cadute dovunque». Situazione pesante anche a Cornuda: «I torrenti principali erano carichi -dice il sindaco Claudio Sartor- in un paio di case di villa Raspa l'acqua si è avvicinata pericolosamente». E il sindaco di Pederobba Marco Turato evidenzia la situazione di difficoltà in particolare di Levada, «dove la protezione civile è intervenuta con le idrovore. Grazie alla disponibilità di un'impresa edile locale che con una pala meccanica ha costruito un argine di fortuna è stato evitato il peggio».

LA CONTA DEI DANNI

Anche a Caerano completamente allagata la zona alta delle Rive, in corrispondenza dell'omonimo agriturismo, dove l'acqua e il fango scesi dal colle hanno invaso la strada che porta a Mercato Vecchio a Montebelluna. Fiumi di fango nel quartiere residenziale di via Corazzin, nella zona delle Madonette e in via degli Artiglieri. In tilt il semaforo adiacente al plesso dell'ex cotonificio Lampugnani, con conseguenti pericoli. A Trevignano, dove si somma l'acqua in arrivo da Montebelluna e Crocetta con quella del territorio, si sono allagati alcuni tratti di strada; da via Filzi a via Foscolo, da via Sile a via Palladio.

LA CASTELLANA

Danni e disagi anche nella castellana dove sono stati segnalati alberi caduti a Castelcucco, mentre il torrente Muson, piuttosto ingrossato a Castelfranco, all'altezza del cimitero, è esondato a Castello di Godego, invadendo via Masaccio e una parte del Sentiero degli Ezzelini. Il livello del torrente, come riporta il sindaco di Asolo, Mauro Migliorini, è aumentato in 50 minuti di 2 metri facendo temere il peggio. Le forti piogge hanno innescato anche frane e smottamenti, soprattutto in via Foresto Nuovo. Una situazione che si ripete spesso in presenza di precipitazioni abbondanti che anche questa volta hanno gonfiato il Muson nel giro di pochissimo tempo. Per fortuna la tracimazione è stata relativa ad aree ristrette ma il rischio è sempre in agguato.

Laura Bon

