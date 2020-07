IL PUNTO

TREVISO Sono ancora nove le scuole trevigiane che si ritrovano senza preside proprio nel momento in cui bisogna organizzare l'avvio del nuovo anno scolastico con tutte le limitazioni legate all'emergenza coronavirus. L'istituto comprensivo di Villorba e Povegliano, che conta asilo, elementari e medie, ha perso la sua guida. Giovanni Massimiliano Chisari, arrivato l'anno scorso, ha deciso di lasciare. E al momento non è ancora stato trovato un sostituto. Sono senza preside anche le scuole di Vedelago. Stesso discorso per l'istituto comprensivo Brustolon di Conegliano e per l'istituto comprensivo di Pieve del Grappa. Anche l'alberghiero Maffioli di Castelfranco si ritrova senza preside. A queste vanno poi aggiunte altre quattro scuole che non possono più avere un dirigente proprio perché sono scese sotto il limite dei 600 iscritti, rientrando così tra le cosiddette sottodimensionate.

Si tratta degli istituti comprensivi di Istrana e Breda e delle scuole superiori Galilei di Castelfranco e Obici di Oderzo. In queste verrà nominato un preside reggente. Saranno cioè guidate a scavalco da un dirigente già impegnato a gestire un'altra scuola. La scelta, però, non è ancora stata fatta. Di contro, ci sono le scuole trevigiane che hanno trovato il loro nuovo preside. Sono in tutto cinque: gli istituti comprensivi Stefanini e Serena di Treviso, il liceo Berto di Mogliano, il Barsanti di Castelfranco e l'Einaudi-Scarpa di Montebelluna. Alle Stefanini, al posto di Antonio Chiarparin, andato in pensione, arriva Doriana Renno, già alla guida dell'istituto comprensivo di Breda di Piave. Per le Serena, invece, c'è Lorella Zauli, proveniente dall'istituto comprensivo di Istrana. Sarà lei a prendere il posto di Luisa Mattana, la preside dell'istituto tecnico Riccati che nei mesi scorsi aveva guidato le Serena come reggente coprendo il buco creatosi dopo il trasferimento di Leonardo Gulotta a Pantelleria.

Il liceo Berto di Mogliano sarà guidato da Filippa Lo Iacono, che ha lasciato la presidenza dell'Obici di Oderzo. Al Barsanti di Castelfranco, invece, arriva Francesco Daniele Laterza. Quest'ultimo non cambia città. Fino all'anno scorso, infatti, dirigeva l'ipsia Galilei, sempre a Castelfranco. Giunge dalla Puglia, infine, il preside che prenderà il posto di Gianni Maddalon, anche lui andato in pensione, alla guida dell'Einaudi-Scarpa di Montebelluna. Si tratta di Fernando Michele Fratta. Reggenze a parte, pure la presidenza delle scuole rimaste senza preside, il Maffioli di Castelfranco e gli istituti comprensivi di Villorba e Povegliano, Vedelago, il Brustolon di Conegliano e quello di Pieve del Grappa, potrà essere coperta da dirigenti scolastici in arrivo da altre regioni italiane. Questi ultimi verranno scelti scorrendo la graduatoria nazionale. E non si tratta di una cosa scontata. Anche alla luce dell'emergenza coronavirus, infatti, qualcuno potrebbe rinunciare all'incarico. A quel punto se non verrà trovata un'altra soluzione all'interno della Marca o del Veneto, queste scuole potrebbero ritrovarsi a loro volta sotto la guida di un reggente. I dubbi maggiori riguardano il Maffioli e gli istituti comprensivi di Villorba e Povegliano e il Brustolon di Conegliano. Stando ai piani dell'ufficio scolastico regionale, questi istituti dovrebbero avere un proprio preside titolare. Bisognerà vedere se sarà possibile trovarlo.

