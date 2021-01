GLI ACCERTAMENTI

TREVISO Città e strade semi deserte. Questo lo scenario che ha caratterizzato le giornate del 31 dicembre e del primo dell'anno in tutta la provincia. Lo dimostrano i risultati delle verifiche delle forze dell'ordine, che hanno portato a elevare due sole multe nei confronti di persone scoperte fuori casa senza valido motivo e in piena violazione del coprifuoco notturno. Le sanzioni sono scattate alle prime ore di ieri a Treviso, ma i posti di blocco potenziati in orario notturno sono stati allestiti in tutta la Marca. Oltre un centinaio le persone identificate e a cui è stata richiesta l'autocertificazione, sia nel capoluogo che negli altri centri, ma i trasgressori sono stati pochissimi.

Un ragazzo di 25 anni e un uomo di 35 sono stati colpiti dalla multa di 400 euro perché alle prime ore di ieri sono incappati nei controlli dei vigili urbani di Treviso. In città, dalle 22 alle 4, dieci agenti sono stati impegnati nelle verifiche rinforzate rispetto al resto della giornata. «Nella nottata abbiamo intercettato una ventina di automobili ha spiegato il comandante Andrea Gallo. Le uniche due sanzioni hanno riguardato i due giovani uomini, che rientravano da due distinte cene in abitazioni private. Trovandosi alla guida, hanno ricevuto la multa aumentata di un terzo. Per il resto la città è rimasta pressoché deserta sia il 31 dicembre che l'1 gennaio, tutti gli altri si muovevano per lavoro». A Camisano Vicentino un 20enne di Castelfranco è invece stato multato insieme ad altri nove giovani tra i 17 e i 22 anni, scoperti alle 5 nella casa di un 22enne vicentino dopo una serata trascorsa in compagnia. Oltre a disturbare i vicini, i partecipanti erano molti più di quanti consentiti (non conviventi) nella stessa abitazioni, perciò il totale delle multe ammonta a 4mila euro.

Decisamente pacata la situazione spostamenti nelle altre zone. Nella Castellana tutto l'organico dei vigili urbani ha controllato un'ottantina di veicoli fino all'alba senza riscontrare irregolarità e così pure è stato nel Coneglianese e nell'Opitergino, con verifiche intensive anche durante gli spostamenti la mattina e il pomeriggio del 31 in vista dei veglioni che non hanno però sollevato particolari criticità.

