Nonni vigili nelle aree verdi si comincia dal parco Uccio

L'INIZIATIVATREVISO Non solo traffico scolastico. Ora i nonni vigile diventeranno un presidio sicuro nei parchi della città. È stato inaugurato questa mattina il progetto che vedrà i nonni vigile in servizio per la chiusura e l'apertura di alcuni parchi cittadini. Il parco Uccio di Santa Bona sarà il primo a vedere impiegati alcuni anziani, coordinati dalla polizia locale. Presenti all'inaugurazione alcune praticanti di un'associazione cittadina di Nordic Walking, che potranno accedere al parco Uccio in orario serale (il martedì) per lo...