Nonna e nipote centrate sulla Postumia il conducente della Panda aveva bevuto

L'INCIDENTEPONZANO Non c'è solo la pericolosità di un incrocio da sempre considerato un punto nero della viabilità comunale, e non solo. Un fattore determinante nello schianto in cui giovedì scorso ha perso la vita Natalia Frare, la 64enne di Paese che, riaccompagnando la nipotina di tre anni a casa in macchina, è stata prima speronata da una Panda e poi centrata da un Range Rover mentre percorreva la Postumia, all'altezza del crocevia del Baston, è stato l'alcol. Stando a quanto emerso, anche se gli accertamenti devono essere ancora...