«Non vendete le birre fresche»: Pam, nuovo divieto in vista

IL PROVVEDIMENTOTREVISO «Parliamo di una cosa di due anni fa, ormai passata. Però è andata bene: nonostante il divieto abbiamo venduto lo stesso». Al supermercato Pam di via Fiumicelli la consegna è di non parlare con la stampa senza autorizzazione, ma i cassieri ancora ricordano il periodo in cui il Comune vietò la vendita di alcolici se non compresi all'interno di una spesa più consistente, un provvedimento che voleva impedire agli sbandati che gravitavano in zona di eccedere con l'alcol. Le vendite, alla fine, non ne risentirono più...