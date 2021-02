L'INTERVISTA

TREVISO Si riparte. Anche se a scartamento ridotto. Anche se con chiusure dei pubblici esercizi alle 18. Anche senza cinema, teatri, palestre e piscine. Comunque si riparte. Si potrà bere un caffè seduti al tavolo, così come consumare un pranzo in uno dei tanti ristoranti. Le scuole superiori riaprono, anche se al 50 per cento e i trasporti pubblici sono pronti per fronteggiare l'ondata. La zona gialla restituisce dunque qualche confort in più. Ma non elimina dubbi, perplessità e paure. Che tutto possa ripetersi, in un ciclo vizioso tollerato sempre meno dalla gente. Proprio per questo il prefetto Maria Rosaria Laganà ammonisce: «Attenzione, se ciascuno di noi non farà la sua parte rischiamo di farci del male. Indossate le mascherine, rispettate i distanziamenti, igienizzate le mani. Se non lo farete siamo pronti con multe e chiusure di zone affollate, non solo piazze ma anche la Restera o percorsi troppo frequentati da chi ama camminare».

Prefetto, quali le sue preoccupazioni?

«Non mi avventuro a fare previsioni ma una cosa però è facilissima da prevedere: sarà inevitabile registrare un aumento dei contagi ed essere costretti a ricorrere nuovamente a misure drastiche se tutti noi non rispetteremo le più elementari regole sanitarie. L'invito è che ciascuno di noi adotti comportamenti corretti. Quindi va bene uscire ma con buon senso, evitando luoghi troppo affollati o restando a chiacchierare con gli amici senza mascherina. Altrimenti torneremo indietro».

L'esperienza sembra però insegnare ben poco. Basta vedere gli assembramenti registrati sabato al mercato e nei negozi

«Certo quello che è successo sabato sembra sottolineare che la gente non ha imparato nulla. Come uno che si è scottato e si dimentica tutto perchè la ferita non brucia più. Questo non va bene. Il messaggio degli esperti è che il virus ancora circola. Quindi attenzione, le regole sanitarie da rispettare sono semplici ma aiutano l'intera comunità. Facciamolo».

Riapre la scuola. È fonte di preoccupazione?

«Insieme alle autorità scolastiche, comunali, sanitarie abbiamo messo a punto un piano perchè il viaggio in aula sia il meno possibile fonte di contagio. Il richiamo che faccio ai ragazzi è di non salire tutti sul primo bus. Di non baciarsi e abbracciarsi, di non abbassare la mascherina».

Controlli?

«Controlli sì, non certo con i militari. Non possiamo pensare di svuotare le caserme per mettere in campo i militari come non possiamo blindare strade e scuole. Chiediamo un aiuto alle famiglie che si preoccupino di trasmettere ai figli il messaggio sui comportamenti corretti da tenere. Abbiamo chiesto aiuto a Mom che nelle fermate più gettonate incrementerà i controlli con 50 addetti, 25 delle quali di nuova assunzione. Ho chiesto ai sindaci di sguinzagliare i vigili urbani. Chiediamo il contributo anche delle scuole per uscite guidate dalle aule, a fine lezione, cercando di evitare assembramenti. E poi, ogni giorno mi confronterò con sindaci, presidi, Mom per correggere quello che ci sarà da correggere».

Ristoranti e bar di nuovo aperti. Se lo augurava?

«So che per la categoria è stata dura. Chiedo però l'impegno, oltre al rispetto degli orari di chiusura, perchè disciplinino i clienti con distanziamento e l'invito all'attesa all'esterno se il bar fosse troppo pieno. Questo vale anche per i plateatici, non bisogna stare ore a chiacchierare senza mascherine. Non facciamoci del male da soli. Non posso pensare di mettere un Angelo custode, a parte quello che il buon Dio ci manda, per ricordare i comportamenti corretti da tenere».

Che speranze ripone nella campagna vaccinale?

«Mi fido di quello che dice il mondo scientifico. Sono sicura che il vaccino farà la differenza e ci aiuterà a venire fuori dalla pandemia. Ma sono anche estremamente preoccupata per i ritardi nella somministrazione delle dosi. Inoltre i tempi saranno comunque lunghi».

Ha paura di un terzo lockdown?

«Mi auguro di no e faccio gli scongiuri. Ci sono attività economiche che rischiano di saltare però torno a dire siamo artefici del nostro destino. Abbiamo fatto sacrifici per venirne fuori ma ogni tanto abbiamo fretta nel cancellare questa pagina».

Se dovesse tirare le orecchie a una categoria perchè più indisciplinata?

«È una categoria trasversale, formata da chi vive come se non ci fosse domani e deve fare tutto come se il Covid non esistesse. Sono giovani, ma anche anziani».

Cosa si augura?

«Mi auguro che un anno di pandemia ci abbia insegnato ad essere tutti più responsabili. Se così non fosse siamo pronti con il pugno di ferro. Controlli e multe. Ma anche il potere dei sindaci dei Comuni più grossi di chiudere zone troppo affollate, come il Calmaggiore ma anche la Restera, oppure la piazza centrale di Montebelluna».

Valeria Lipparini

