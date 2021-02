(m.f.) «Le scuole possono garantire un bilanciamento nella rotazione degli studenti in presenza, ma non possono gestire gli accessi in base al numero di ragazzi che prendono i mezzi pubblici». Le superiori rispondono così alla richiesta avanzata da Mom di rispettare alla lettera il limite di presenze imposto dall'emergenza coronavirus per non mandare in difficoltà gli autobus e le corriere. All'inizio della prossima settimana ci sarà un incontro in Prefettura con tutti i presidi e la stessa Mom. Si parte in salita. Oggi il tetto delle presenze è fissato al 50%. Attualmente non ci sono problemi. Dal 5 marzo, però, le scuole potranno salire fino al 75%, epidemia permettendo. Per la Marca vuol dire tornare a muovere 30mila ragazzi al giorno. Ed è in questa situazione che Mom teme di andare in difficoltà se verrà mantenuto il sistema di divisone delle classi e non degli studenti all'interno delle stesse classi tra didattica in presenza e didattica a distanza. «La nostra rotazione prevede la presenza alternata di 688 e 689 studenti. Il punto non è tanto il numero, quanto la provenienza dei ragazzi e l'utilizzo dei mezzi pubblici. Senza contare che poi gli studenti di ogni istituto si sommano a quelli degli altri evidenzia Mariarita Ventura, preside del Canova di Treviso forse bisognava partire dall'inizio con un'indagine a livello individuale sulle modalità con le quali i ragazzi raggiungono le scuole. Ormai, però, è difficile».

