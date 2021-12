(pdc) Polizia locale del Coneglianese in difficoltà: sette dei 31 agenti sono stati sospesi dal lavoro senza paga perché non vaccinati. «Non definirei i miei uomini no vax - dice il comandante Claudio Mallamace - La loro perplessità è dovuta più al timore legato a certe patologie familiari o personali che richiedono da parte loro una valutazione più attenta e scrupolosa. Non è escluso che una volta asseverata con certezza la loro posizione medica possano eventualmente accettare di sottoporsi al vaccino evitando di fatto la sospensione scattata da oggi (ieri nda)». La forza in campo si riduce quindi dai 31 uomini a 24, che diventeranno 23 da febbraio in quanto uno degli uomini aveva già chiesto il trasferimento a Bassano per essere più vicino al luogo di residenza. Mallamace spiega: «Gli agenti sospesi sono quasi tutti con famiglie a carico e non è stato facile applicare la normativa di sospensione che durerà, se non decideranno di vaccinarsi, fino al 15 giugno. Si è considerata l'ipotesi di spostare i 7 sospesi, qualora ne facessero richiesta, nell'ambito amministrativo che non richiederebbe l'obbligo vaccinale. Tuttavia la norma è molto chiara a riguardo; potrebbero chiedere di accedere a ruoli amministrativi solo nel caso in cui il medico curante certifichi che per ragioni di patologie non sia consigliato di sottoporsi a vaccino, ma al momento non ho richieste in questo senso». Intanto c'è in ballo un concorso per 7 nuovi posti, che scadrà il 30 dicembre: «Se tutto va bene riusciremo a completarlo verso il mese di febbraio».

