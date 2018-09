«Non è facile chiudere quei centri in tempi celeri»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LE COOPERATIVETREVISO «Non credo si arriverà a una immediata chiusura dei centri di accoglienza. Penso piuttosto che il ministero abbia voluto guadagnare tempo in attesa che arrivi il decreto Sicurezza. In modo da poter poi ridefinire i termini dei bandi senza troppe difficoltà». A parlare è Giorgio Gallina di Confcooperative Treviso. Non entra nel merito della provocazione lanciata da Gian Lorenzo Marinese, guida della società Nova Facility, che si è detto pronto a girare le quote societarie al ministero dell'Interno. E anche se ora...