«Non chiamatelo papà, è un verme»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

CASTELFRANCO«È una notizia disgustosa: non scrivete padre, è un verme, un infame, non una bestia, le bestie non fanno queste cose», il twit del segretario della Lega Matteo Salvini è, se possibile, uno dei più misurati tra quelli apparsi sul web riferiti al padre 46enne, residente nella Marca, finito in manette con l'accusa di atti sessuali aggravati su minore, per aver violentato la figlioletta di due anni e mezzo (oggi ne ha 4), e di pedopornografia per aver filmato e diffuso, mettendole a disposizione dei pedofili sul dark web, le...