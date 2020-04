«Ci sono anche delle morti collaterali a causa del coronavirus: in questo periodo tante persone che hanno altri sintomi, di qualsiasi altra natura, non chiamano il 118 e non vanno in pronto soccorso. Capisco che si possa avere il timore di andare in ospedale per paura di prendere qualcosa. Però non rischiamo di morire per altre cause perché si ha paura. Il pronto soccorso è aperto». Il sindaco di Spresiano, Marco Della Pietra, punta la luce su un aspetto che fino a questo momento non era emerso in modo chiaro perché offuscato dall'emergenza Covid-19. Proprio questa emergenza, assieme ai mille appelli a rimanere a casa, starebbe inducendo diversi trevigiani a non chiamare i soccorsi nemmeno in caso di bisogno. Oppure a chiamarli quando ormai è troppo tardi. Il primo cittadino ha evidenziato il problema dopo essersi confrontato con degli operatori delle ambulanze. Ed effettivamente nell'ultimo periodo l'Usl della Marca sta registrando una riduzione dei ricoveri in ospedale per infarto e ictus. L'andamento al ribasso degli accessi è confermato da Francesco Benazzi, direttore generale dell'azienda sanitaria trevigiana. «C'è una diminuzione di ricoveri per infarto e ictus, che può essere letta in diversi modi spiega tra questi, c'è anche la possibilità che la quarantena e la sospensione delle attività lavorative abbiano ridotto lo stress che può dare come effetto dei problemi cardiaci. Detto questo, tutti devono sapere che il nostro servizio di emergenza-urgenza non si è mai fermato. È sempre e comunque garantito, indipendentemente dall'epidemia coronavirus». A Spresiano, ad esempio, fino ad ora sono stati confermati nove contagi di Covid-19. Quattro persone sono ricoverate. Mentre due sono già state dimesse. Purtroppo è stato registrato anche un decesso. Nonostante la tensione del momento sia concentrata sull'epidemia, bisogna continuare a prestare attenzione anche a queste. L'appello a rivolgersi subito al 118 in caso di necessità, senza timori, arriva direttamente da Paolo Rosi, guida della centrale operativa del Suem di Treviso. «C'è una riduzione dei ricoveri per infarto e ictus, anche se non abbiamo un dato che evidenzi una relazione con decessi tira le fila Rosi raccomandiamo a tutti di non avere mai paura di chiamare il 118 in caso di sintomi gravi, come può essere un dolore toracico, segni di ictus, ad esempio la bocca storta, difficoltà nel parlare e così via».

