NERVESA La multa a quattordici ragazzini che stavano giocando a calcetto, nei giorni scorsi, nel campetto della parrocchia di Bavaria ha aperto una ferita profonda. Fatta di polemiche e accuse incrociate. Dietro a quei 5600 euro complessivi di multa, una mazzata per famiglie in qualche caso in seria difficoltà economica, ci sono divisioni e frizioni fatte di esigenze e sensibilità diverse, generazionali ma non solo. Con risvolti che vanno al di là del problema relativo agli assembramenti e al Covid. La situazione, esplosa a Nervesa, è solo un esempio di quanto sta accadendo in tanti altri paesi, periferie, centri. Dove i ragazzi scalpitano per uscire, le famiglie si barcamenano fra le concessioni e l'invito al rispetto delle regole, chi di figli non ne ha riesce, forse, ad assumere, per lo meno a parole, posizioni più rigide. Salvo, poi, essere il primo a sgarrare.

«A nome di tutti i ragazzi che stavano giocando -dice uno dei multati, sedicenne - mi sento in dovere di dire che stavamo semplicemente liberando lo stress, divertendoci (se così si può dire, viste le situazioni) e giocando a una partitina». Poi prosegue. «Non stavamo facendo del male a nessuno. Siamo noi che in questa pandemia stiamo soffrendo di più perché ci stanno togliendo la nostra adolescenza». Poi è inevitabile un paragone. «Sì, è vero, abbiamo sbagliato e abbiamo pagato, ma non mi sembra giusto che passando per il centro mi ritrovo almeno 20 persone sostare a bere spritz da asporto, senza mascherina. Perché la regola o vale per tutti o per nessuno».

E il genitore di uno dei ragazzi di Bavaria solleva un altro problema, interno alla sua comunità. «Quei ragazzini non danno fastidio a nessuno - afferma - Forse da fastidio che molti siano marocchini. La mentalità di molte persone di Bavaria è al Medioevo. Questi adolescenti sono sempre bersaglio di qualcuno, non solo in questo caso. La casa più vicina si trova a cento metri, non so che disturbo possano arrecare. E poi parliamo di incontri che avvengono nel corso del pomeriggio. Chi possono danneggiare»?

Dal parroco Don Flavio Gallina, però, emerge una realtà dai risvolti un po' più complessi. «Quel campo - racconta - è stato realizzato dalle famiglie di Bavaria una ventina di anni fa e ora è fatiscente, tanto che ripetutamente si è parlato di sistemarlo. La chiusura che era stata messa è stata rotta, il cartello che avevo fatto affiggere, con il quale si evidenziavano i divieti legati al Covid, divelto. Anche la settimana scorsa avevo richiamato i ragazzi, invitandoli a non riunirsi. Erano andati via ma poi, evidentemente, sono tornati. Avevo parlato anche con i carabinieri evidenziando che nonostante le indicazioni continuavano a tornare». Non è stata del parroco, però, la chiamata dalla quale è scaturito l'arrivo dei carabinieri di Nervesa con conseguenti multe. Probabilmente, invece, è stato qualcuno che abita vicino. Il sindaco Fabio Vettori ancora una volta media. «I ragazzi hanno bisogno di svago ma i carabinieri devono fare il loro lavoro». E, se parte una chiamata al 112, il verbale è inevitabile.

