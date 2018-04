«Noi salvi solo perchè non entrammo nel rifugio»

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA TESTIMONIANZATREVISO «Avevo 5 anni. I ricordi di quel giorno, però, sono ancora vivissimi». Cinzia Mion, storica insegnante e preside delle scuole di Treviso, ritorna con la memoria al bombardamento del 7 aprile 1944. Riesce a raccontarlo pubblicamente per la prima volta dopo 74 anni. All'epoca abitava con i genitori in una casa di vicolo Cacciatori. Paradossalmente la sua famiglia si è salvata solo perché non è riuscita a raggiungere il rifugio in tempo prima che iniziassero a cadere le bombe. «Subito dopo l'allarme mia madre aveva...