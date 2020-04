Chiediamo l'intervento della magistratura per appurare ciò che effettivamente sta accadendo in Casa Fenzi, nonché agire nei confronti di tutti coloro che dovessero essere ritenuti responsabili dei reati che l'Autorità Giudiziaria vorrà ravvisare dagli accertamenti del caso. È questo il testo dell'esposto presentato ieri mattina da Vittorio Zanette, presidente del Comitato dei familiari della casa di riposo ai carabinieri di Conegliano. Zanette ha fatto verbalizzare la volontà di esporre le gravi mancanze sulla gestione dell'emergenza coronavirus all'interno della struttura. Due i punti chiave dell'esposto: le strategie messe in atto per arginare il Covid-19 e l'informazione ai parenti. In primis voglio segnalare il notevole ritardo nell'effettuare i tamponi a tutti gli ospiti presenti il che, se fatto per tempo, avrebbe permesso di potere isolare tempestivamente gli eventuali soggetti positivi dai negativi. Capitolo comunicazione: Ritengo che noi familiari non siamo stati adeguatamente informati sulla reale situazione verificatasi all'interno dell'istituto. Zanette ha allegato all'esposto le lettere inviate a varie istituzioni il 3 e il 15 aprile dai vertici della Fenzi, dalle quali si evince come noi familiari non siamo nemmeno tra gli indirizzi di destinazione, e ciò prova la colpevole mancanza di informazione sullo stato dei fatti da parte della struttura verso noi familiari. Ho svariate volte avanzato richieste alla direzione dell'istituto per potere conoscere quale fosse lo stato dei contagiati e dei decessi e di rendere pubblici sul sito dell'istituto i dati sui tamponi eseguiti, nel rispetto della privacy. Ce n'è abbastanza, secondo Zanette, per ritenere che i familiari siano stati tenuti coscientemente all'oscuro relativamente alla reale situazione.

