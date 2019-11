No violenza alle donne: i monumenti arancioni

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

USERNAME PASSWORD Se sei già un cliente accedi con le tue credenziali:

LA RICHIESTATREVISO Iil museo Bailo di Treviso, la fontana di piazza San Leonardo e la scultura in ferro di via Roma illuminate di arancione. Lo ha chiesto al Comune il Soroptimist International d'Italia che sostiene la campagna Orange the World promossa da UNWomen, per dire no alla violenza contro le donne. L'arancione e infatti il colore scelto come simbolo di un futuro senza violenza basata sul genere e Orange the world e il filo conduttore di diverse iniziative ed eventi di sensibilizzazione programmati in questi sedici giorni di attivismo...