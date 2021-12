L'EVENTO

SANTA LUCIA DI PIAVE Festosa inaugurazione ieri per le Fiere di Santa Lucia che hanno visto il ritorno in presenza del pubblico. Si temevano manifestazioni e infiltrazioni di no-vax, richiamati dalla presenza del sindaco Riccardo Szumski, ma i pochi che si sono presentati all'esterno della fiera con cartelli e slogan, non ha interferito. Un pugno di persone, distanziate, controllate a vista dal notevole spiegamento di forze dell'ordine, che ha ribadito la propria contrarietà ai vaccini e all'introduzione del super Green pass, senza causare problemi.

La Fiera è così potuta cominciare sotto i migliori auspici con la madrina Tessa Gelisio, volto televisivo, sul palco assieme al sindaco Szumski e a molti rappresentanti delle amministrazioni del territorio e delle associazioni di categoria che si sono alternati al microfono. Ringraziamenti a tutti per l'edizione della ripartenza, in particolare agli espositori (oltre 300) che con la loro presenza hanno dato il loro importante contributo a questa prima inaugurazione post-Covid. Il sindaco ha ringraziato anche tutti coloro che si sono spesi per l'organizzazione: «Non è stato facile -ha detto- ma lo volevamo tutti, a cominciare da Alberto Nadal, amministratore unico dell'azienda speciale Fiere di Santa Lucia e dai volontari che si sono spesi in questo enorme sforzo. Santa Lucia e le Fiere sono una cosa sola e l'impossibilità di averle in questi ultimi due anni ci ha segnati. Ma oggi siamo qui a celebrare il territorio e la sua appartenenza a quel mondo dell'agricoltura dal quale veniamo».

Alberto Nadal ha aggiunto: «Ho visto una straordinaria partecipazione di pubblico, presenti le associazioni di categoria e le autorità. La nostra Fiera rappresenta ormai un plusvalore per tutto il Triveneto, con quell'attenzione specifica alla tradizione/innovazione e alla sostenibilità che costituiscono ormai il nostro Dna. Guardando oltre, e anche alla luce del recente riconoscimento Unesco per le contigue Colline di Conegliano e Valdobbiadene, rappresentiamo uno stimolo importante per tutto il territorio in vista del turismo sostenibile del futuro». Come nella tradizione delle antiche fiere del passato, gli scambi economici e i momenti formativi si sono alternati all'aspetto ludico delle esposizioni natalizie, delle acrobazie dei cavalli addestrati e di Maggie, l'unica mucca in grado di rispondere a tono agli stimoli degli umani.

Pio Dal Cin

