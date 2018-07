No regionale, H-Campus rimandato

CONTINUA A LEGGERE L'ARTICOLO

LA MAZZATARONCADE Quella Via s'ha da fare, per intero e senza percorsi abbreviati. I commissari regionali hanno ribadito per la seconda volta che l'H-Campus dovrà essere sottoposto alla procedura completa di Valutazione di impatto ambientale, bocciando per la seconda volta la richiesta dei promotori del mega polo scolastico, dalle elementari ai master universitari, all'insegna della nuova cultura digitale, progettato a Ca' Tron di Roncade, accanto al quartier generale di H-Farm, con un investimento da 65 milioni di euro. E che ora, a fronte...