IL REPORTAGE

VALDOBBIADENE La domenica, il sole, la primavera. E l'ultimo pranzo al ristorante che si trasforma in odissea. Impossibile trovare un coperto per 45 chilometri. Alla fine si ripiega sullo spritz per tornare a casa a farsi una pasta. Magie della zona arancione, che trasforma l'ultima domenica in giallo nel liberi tutti finale, con il naturale desiderio di una gita fuori porta prima della nuova serrata. La fascia collinare da Valdobbiadene a Vittorio Veneto ieri era baciata dal sole. Da Treviso le famiglie sono sciamate a nord per una passeggiata tra natura e storia.

IL RACCONTO

Ore 11: piazza di Valdobbiadene. Tavolini presi d'assalto. Al Salis tutti in coda per poter recuperare un angolo in terrazza, ma nulla da fare. Poi, salendo verso San Pietro di Barbozza, enoteche, cantine e terrazze invase. La fila delle auto parcheggiate lungo strada si perde a vista d'occhio. Tutti i ristoranti e gli agriturismi sono full. «Ma neppure al secondo turno?» è la richiesta più corrente. No. «Le prenotazioni sono state chiuse giovedì» spiegano alla Cima. Disdette? «Al momento nessuna». È l'ultimo giorno di libertà prima del blocco. Tutti presenti. Chi ha scelto di provare nelle pizzerie del feltrino ha potuto pranzare. Combai e Miane: qualche posto per un aperitivo al volo ma coperti tutti prenotati. Al Contadin allargano le braccia. «Tutto prenotato come a San Valentino. Purtroppo poi si chiude per un po'». Cison di Valmarino: c'è chi prova al Ponte. Già incastrare l'auto è un miracolo. E, fuori dal locale, dieci persone in fila. Pranzare è impossibile e qui non c'è posto neppure per l'aperitivo. Tentativi a Tarzo e a Susegana per diversificare. «Tutto occupato. La cucina apre alle 12 quindi non possiamo neppure offrirvi un antipasto o un aperitivo veloce al momento» si scusano a Borgoluce.

LE RISPOSTE

A Conegliano prenotazioni chiuse. «Oggi avevamo il risotto con gli sciopetin, i nostri clienti lo attendevano. Non abbiamo un buco» confermano i gestori. In alcuni casi si è cercato di anticipare i coperti già prenotati per l'8 marzo. È la grande festa prima della vera Quaresima. L'ultimo pasto al ristorante, per fare incetta di normalità. Chi non ha fatto bene i suoi conti confidando nel giallo e si è mosso solo venerdì per prenotare è rimasto all'asciutto. E chi si è lanciato all'avventura domenica mattina, convinto di poter trovare prima o poi un angolo, è stato a malincuore rispedito al mittente. Unica exit strategy: un'attesa decorosa di 30 minuti per un calice al sole nella piazzetta di Cison di Valmarino (con focaccia di rinforzo). E, alle 14, il ritorno e la pastasciutta casalinga. La prima di una lunga serie. Sulle colline, tuttavia, in molti sono rimasti fino alle 18. Nell'area di Santo Stefano e San Pietro di Barbozza la concentrazione di degustazioni in cantina è stata altissima. Con i soliti deja-vu: nei ristoranti i coperti dimezzati, e nelle terrazze o nelle cantine l'assembramento (anche se con mascherina) è purtroppo molto frequente. Anche in pianura, soprattutto a Castelfranco, non è andata meglio. vari assembramenti soprattutto in zona palazzetto, con la polizia locale che ha elevato anche qualche multa per il mancato uso della mascherina. In centro a Treviso presenze quasi dimezzate rispetto allo scorso weekend: locali pieni ma meno ressa nelle vie.

Elena Filini

